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نتنياهو: الاستسلام لشروط حماس سيجلب كارثة على إسرائيل

منذ ساعتين
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a press conference with Defense Minister Yoav Gallant and Cabinet Minister Benny Gantz in the Kirya military base in Tel Aviv, Israel, Saturday, Oct. 28, 2023. (Abir Sultan/Pool Photo via AP)

وطنا اليوم:قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن “إسرائيل في طريقها للنصر وتحتاج أشهرا فقط.. لا يوجد حل سوى الانتصار الحاسم وألا تبقى حماس في غزة مجددا”.
واضاف في مؤتمر صحفي مساء اليوم أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن النصر على حماس “ستكون له تداعيات في الشرق الأوسط”.
وتابع “الاستسلام لشروط حماس سيجلب كارثة على إسرائيل

نحن في طريقنا إلى النصر الحاسم للقضاء على حماس وإعادة جميع المختطفين.
جنودنا يقولون أيضا إنهم لن يعودوا حتى ينتصروا في هذه الحرب.
تحقيق أهداف الحرب مسألة أشهر ولا رجعة عن الانتصار فيها.
جنودنا تمكنوا من فعل كل ما حذرنا الخبراء منه ودخلنا في الحرب البرية وخضنا معارك في الأنفاق.
لا يوجد حل سوى الانتصار الحاسم وألا تبقى حماس في غزة مجددا.
الاستسلام لمطالب حماس لن يؤدي إلى تحرير المختطفين والضغط العسكري شرط لتحقيق ذلك.
أبلغت بلينكن أننا نقترب من تحقيق الانتصار وهذا النصر للجميع وستكون له تداعيات في الشرق الأوسط.
الاستسلام لشروط حماس سيجلب كارثة على إسرائيل.
أبلغت بلينكن أن غزة يجب أن تكون منزوعة السلاح وأن الوجود الإسرائيلي هو الضامن لذلك.
لم نلتزم بأي شيء مما تحدثت عنه حماس.
لم نلتزم بأي وعود في الصفقة المطروحة والمفاوضات مستمرة.
التزمنا بدخول الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية لغزة وهذا شرط أساسي لاستمرار الحرب.
أوعزنا للجيش بالاستعداد للعمل في رفح.


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