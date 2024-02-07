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الأردن يلاقي قطر في نهائي كأس آسيا لكرة القدم

منذ دقيقة واحدة
الأردن يلاقي قطر في نهائي كأس آسيا لكرة القدم

وطنا اليوم:يلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم نظيره القطري في المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2023 التي تقام يوم السبت المقبل على ستاد “لوسيل” شمال العاصمة القطرية الدوحة.
وفاز “النشامى” يوم أمس على منتخب كوريا الجنوبية في نصف النهائي بهدفين نظيفين سجلهما؛ يزن النعيمات في الدقيقة 53 وموسى التعمري بالدقيقة 66، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أحمد بن علي”.
ويعتبر وصول منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية في كأس آسيا إنجازا تاريخيا كونه الأول في تاريخ الكرة الأردنية.
فيما فاز منتخب قطر (بطل النسخة السابقة 2019)، اليوم الأربعاء، في المباراة الثانية من نصف النهائي على منتخب إيران، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على “استاد الثمامة”.
وسجل لمنتخب قطر كل من؛ جاسم جابر وأكرم عفيف والمعز علي، فيما سجل لمنتخب إيران؛ سردار آزمون وعلي رضا.


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