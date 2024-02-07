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الملكية الأردنية تقدم رحلات اضافية إلى الدوحة لحضور المباراة النهائية وبأسعار تفضيلية

منذ 3 ساعات
الملكية الأردنية تقدم رحلات اضافية إلى الدوحة لحضور المباراة النهائية وبأسعار تفضيلية

وطنا اليوم:تؤكد الملكية الأردنية على حرصها على دعم المنتخب الأردني وتسهيل سفر مشجعيه لحضور مبارة النشاما في نهائي كأس اسيا 2024 يوم السبت المقبل. وتدعو جميع مشجعي النشامى إلى الاستفادة من هذا العرض التشجيعي ومساندة المنتخب الوطني في رحلته نحو تحقيق الفوز في البطولة.
يتضمن العرض تقديم سعر مخفض على تذاكر السفر وابتداءً من ٢٩٩ دينار، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد الرحلات ابتداءاً من يوم غد الخميس حتى يوم الاحد المقبل(بإنتظار موافقة السلطات القطرية) يتخللها عدد من الرحلات تمكن مواعيدها المسافرين من السفر يوم السبت لحضور المباراة والعودة بعد اتنهائها يوم الأحد فجراً و أثناء النهار.
هذا وتنصح المشجعين بشراء التذاكر مسبقًا نظرًا لعدد المقاعد المحدود عبر زيارة موقع الملكية الأردنية الإلكتروني www.rj.com أو تطبيق الشركة على الهواتف الذكية أو هاتف مركز الاتصال رقم 0096265100000 أو مراجعة مكاتب مبيعات الملكية الأردنية أو وكلاء سفرها المعتمدين في الأردن والخارج .
ولمعرفة المزيد عن التأشيرات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية القطرية visit qatar
ولشراء تذاكر المباريات يرجى زيارة الموقع الرسمي

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