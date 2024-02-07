بيت التصدير الأردني يعلن بدء استقبال طلبات الانتساب لنادي بيت التصدير مع مجموعة حصرية من الامتيازات للمنتسبين

وطنا اليوم:أعلنت شركة بيت التصدير الأردني انطلاق مبادرة وخدمة “نادي بيت التصدير” وبدء استقبال طلبات الانتساب إليه من قبل الشركات والمصانع والمنشآت الصناعية والحرفية الأردنية. حيث يأتي إطلاق النادي ضمن خطة الشركة الاستراتيجية الرامية إلى تحفيز قطاع التصدير في الأردن وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

إذ تلتزم شركة بيت التصدير الأردني عبر أنشطة وخدمات ناديها بمواصلة عملياتها وجهودها لتحقيق أهدافها الوطنية المتمثلة بتمكين الشركات الأردنية من زيادة القدرة التنافسية للصادرات في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، الأمر الذي سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في المملكة.

يهدف نادي بيت التصدير إلى تقديم خدمات مميزة للأعضاء، جزء منها سيكون مجاني بالكامل، والجزء الآخر يتضمن خصومات مجزية، مثل: خصم يصل إلى 10% من تكاليف المشاركة في المعارض الدولية التي تنظمها شركة بيت التصدير، وخصم 5% من تكاليف المشاركة في البعثات التجارية الخارجية أو الداخلية المنظمة أيضاً من قبل الشركة، وخصم 25% من تكاليف الدراسات المتخصصة عن سوق دولي معين ترغب الشركة بالتصدير إليه أو منتج تصديري معين ترغب الشركة في تحديد فرصه التصديرية.

بالإضافة إلى تزويد الشركات المنتسبة في النادي بقائمة تضم خمسة مشترين دوليين محتملين في البلد الذي ترغب بالتصدير إليه، بحيث تشمل القائمة معلومات وبيانات الاتصال الخاصة بهم، فضلًا عن المشاركة في الدورات التدريبية التي تعقدها شركة بيت التصدير ضمن برنامجها التدريبي المتخصص بالتصدير المعنون بـ (رحلة التصدير)، وإرسالها لدعوات خاصة لأعضاء النادي لحضور أي فعالية تنظمها بيت التصدير مثل المؤتمرات والحلقات النقاشية والدورات الفنية والورشات التعريفية.

كما ستتمتع الشركات المنتسبة في نادي بيت التصدير بحرية الاطلاع والحصول على كل الدراسات المتخصصة بأمور التصدير والتجارة الإلكترونية، ودراسات الأسواق والمنتجات بشكل مجاني، وسيتاح للشركات الأعضاء فرصة حضور الاجتماع السنوي لأعضاء النادي بهدف التواصل وبناء علاقات تعاونية والتشبيك مع شركات ومؤسسات تجارية أخرى،

وتبادل المعلومات والخبرات التصديرية فيما بينهم، والتواصل مع الجهات الدولية المانحة المدعوة لهذا الحفل الكريم. إلى جانب العديد من المزايا الأخرى التي سيتم تطويرها باستمرار لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة للأعضاء.

وفي سياق متصل، قال المهندس عمر القريوتي، المدير التنفيذي لشركة بيت التصدير الأردني: “إن إطلاق نادي بيت التصدير يعكس التزامنا الدائم بدعم المصدرين الأردنيين من خلال تمكينهم لتحقيق نجاحات أكبر في الأسواق العالمية. إذ يعد النادي خطوة إيجابية لبناء أول مجتمع للمصدّرين الأردنيين في المملكة، الأمر الذي يساعد في إقامة علاقات تعاونية تشاركية فيما بينهم تدعم تصدير المنتجات الأردنية للخارج، ونحن متحمسون لتوفير فرص مميزة لأعضاء النادي ستسهم في نجاح مشاريعهم التصديرية الخاصة بشكل يدعم الاقتصاد الوطني الأردني”.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة طلب الانتساب لنادي بيت التصدير لمدة سنة واحدة تبلغ 300 دينار أردني، و 550 دينار أردني لمدة سنتين، و 750 دينار أردني لمدة 3 سنوات. وأن باب الانتساب للعام 2024 مفتوح حتى تاريخ 30 حزيران 2024 من العام الحالي، علمًا أن الطلبات تقدّم في موقع شركة بيت التصدير الأردني الكائن في العاصمة عمان/ شارع المدينة المنورة أو من خلال الدخول إلى موقع الشركة الإلكتروني أو على صفحاتها الإلكترونية لتعبئة طلب الانتساب إلكترونيًا.

ويذكر أن برنامج USAID للإصلاح الاقتصادي يدعم بيت التصدير من خلال منحة ومساعدة تقنية في تنفيذ بعض الأنشطة لدعم الصادرات الأردنية وترسيخ مكان بيت التصدير كمزود رئيسي لخدمات التصدير في الأردن.