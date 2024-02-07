أورانج الأردن تغير اسم الشبكة لـ (النشامى،Nashama)

وطنا اليوم:شاركت أورنج الأردن الوطن سعادته بتأهل المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم إلى نهائي كأس آسيا 2023.

وغيرت أورنج الأردن اسم الشبكة على هواتف الزبائن إلى “النشامى” “Nashama” – احتفاء بالتأهل غير المسبوق إلى نهائي البطولة الأكبر في القارة.

وأعلنت الشركة سابقاً عن تقديم دعم بقيمة 50 ألف دينار للاعبي وأفراد الجهاز الفني قبل مباراة نصف النهائي تقديراً لتميز جهودهم.

كما تحرص أورنج الأردن بصورة مستمرة على أن تكون جزءاً من المحطات الوطنية الهامة خصوصاً مع تزامن هذا الانجاز مع احتفالات الوطن باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاماً على تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية حيث اتسمت المسيرة الوطنية على مدار السنوات الماضية بالإنجازات في جميع المجالات، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك ودعم الشابات والشباب كي يلعبوا دوراً أكثر فعالية في مختلف القطاعات.

وأشادت أورنج الأردن بإدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم وبالأداء الاستثنائي الذي قدمه النشامى على مدار البطولة حيث إنهم يمثلون نموذجاً يحتذى للشابات والشباب في الأردن خصوصاً أنهم يضعون اسم الأردن على خارطة البطولات الرياضية القارية.

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