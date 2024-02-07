ورشة متقدمة في التمكين وبناء القدرات في كلية طب الاسنان في الجامعة الهاشمية

وطنا اليوم:نظمت كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية بالتعاون مع المركز الريادي للأبحاث التطبيقية الأكاديمية في الجامعة، وبحضور ممثلي الدولية لتجسير الخدمات الدولية ورشة متخصصة لمرشحي الإيفاد لصالح كلية طب الأسنان في مختلف تخصصات علوم طب الأسنان الأساسية والسريرية.

وأكد عميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور زياد الدويري أنه تم تخصيص هذه الورشة لمرشحي الايفاد في الكلية في تخصصات طب الأسنان الأساسية والسريرية لمساعدة المرشحين في الحصول على قبولات جامعية من الجامعات البريطانية والأمريكية والإسترالية والكندية وغيرها وذلك كمبادرة نوعية من الجامعة الهاشمية في التواصل ومتابعة مرشحي الايفاد واكسابهم المهارات والخبرات اللازمة بهدف تأمين التحاقهم ببرامج الدراسات العليا كما تأتي هذه الورشة ضمن بنود مذكرة التفاهم بين الجامعة الهاشمية والدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية وهي مؤسسة معتمدة من وزارة التعليم العالي للسعي لخدمة قطاع التعليم في الأردن ومساعدة الطلبة المهتمين والراغبين في اكمال دراستهم العليا في المؤسسات العلمية العالمية.

واشار الدكتور مهند عودة مدير المركز الريادي إلى أن الورشة تضمنت مهارات متخصصة و متقدمة، فالمشاركين هم اساس النهضة المأمولة في كلية طب الاسنان و عليه شملت الورشة توضيح معادلات التطوير والارتقاء الاحترافي، و تم تجاوز الأسس التقليدية في إعداد مشاريع الابحاث للدراسات العليا، حيث استعرضت الورشة أحدث المقاييس والأساليب الاستقصائية ، بما في ذلك قياسات المقروئية وإدارة بيانات المراجع واستخدام أحدث الأدوات المتاحة لربط التخصصات في الأردن بالإنجازات البحثية في بريطانيا.وتم توثيق حصول عدد من موفدين الجامعة الهاشمية على قبولات دراسة الدكتوراة خلال الورشة