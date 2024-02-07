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الفوسفات تهنئ بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية

منذ 3 ثواني
الفوسفات تهنئ بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية

وطنا اليوم:يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وجميع العاملين في مختلف مواقع الشركة بأسمى آيات التهنئة والمباركة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والأسرة الهاشمية بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة وتولي جلالته سلطاته الدستورية، ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يحفظ مليكنا المفدى ويمد في عمره ويرعاه ذخراً وسنداً للوطن والأمة.


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