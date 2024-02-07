سامسونج تُعلن عن توفّر سلسلة Galaxy S24 في مختلف أسواق العالم

وطنا اليوم – تُدشن سلسلة Galaxy S24 عصر الهواتف الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتُطلق العنان لتجارب Galaxy AI الجديدة والمتاحة للجميع

سيول، كوريا، 07 شباط 2024: أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن توفر سلسلة هواتف Galaxy S24 الجديدة في مختلف أسواق العالم ومنها السوق الأردنية، التي شهدت تلقّي عدداً كبيراً من الطلبات المسبقة، بفضل ما تتميّز به هذه السلسلة من إمكانات Galaxy AI المتطوّرة. وفي أعقاب الإعلان الرسمي عن إطلاقها؛ حقّقت سلسلة Galaxy S24 زيادة كبيرة في مبيعات الطلب المسبق مقارنة بالطرازات السابقة، واستحوذ هاتف Galaxy S24 Ultra الأكثر تميّزاً على النصيب الأكبر من الطلبات بنسبة وصلت إلى 65% من المستهلكين.

وأكّد الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال التجارب المحمولة في سامسونج للإلكترونيات، تي إم روه، أهمية إطلاق سلسلة Galaxy S24 باعتباره يمثّل بداية حقبة جديدة لهواتف الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز قدرات الهواتف الذكية الحالية. وقال: “تم تصميم Galaxy AI لتكون جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمستخدمين، وستُحدث تحولًا دائمًا في كيفية تفاعل الناس مع العالم. نتطلّع لرؤية الاستفادة المُثلى للمستخدمين من تقنيات وقدرات Galaxy AI لتعزيز تجاربهم اليومية والوصول إلى إمكانات غير محدودة.”

ويُتيح Galaxy AI ميزات الذكاء الاصطناعي المبتكرة والعملية التي تهدف إلى الارتقاء بمختلف جوانب تفاعل المستخدم مع العالم من حوله، وتُساهم العديد من المزايا القائمة على الذكاء الاصطناعي في تعزيز تجارب مستخدمي Galaxy S24، بما في ذلك التواصل السلس عبر ميّزة الترجمة الفوريّة Live Translate وميّزة مساعد الدردشة Chat Assist، إلى جانب وضع معيار جديد للبحث عبر ميّزة Circle to Search with Google . وباعتباره يقدّم مجموعة شاملة من أدوات الكاميرا المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ يعمل محرّك ProVisual الجديد على الارتقاء بالقدرات الإبداعيّة بدءاً من تعزيز إمكانات التقاط الصور بأحجام تقريب جديدة، وصولاً إلى التحرير اعتماداً على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتلتزم سامسونج بجعل أحدث الابتكارات في متناول قاعدة أوسع من المستخدمين، لتُساهم في تمكينهم من الاستمتاع بالتجارب الاستثنائيّة التي توفرها السلسلة الجديدة. وستعمل سامسونج كذلك على إتاحة المزيد من خيارات اللغة لميزات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى اللغات الـ 13 المتوفرة حالياً. فيما سيتم توسيع تجارب Galaxy AI لتشمل الطرازات السابقة من خلال تحديثات البرامج، بما في ذلك سلسلة Galaxy S23، وS23 FE، وZ Fold5، وZ Flip5، وسلسلة Tab S9. وتوفّر سلسلة Galaxy S24 سبعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل وسبع سنوات من تحديثات الأمان، وذلك في إطار التزام سامسونج بدورة حياة أطول وأكثر موثوقية لمنتجاتها.

هذا وتتوفر هواتف Galaxy S24 Ultra وGalaxy S24+، وGalaxy S24 على نطاق واسع من خلال مختلف نقاط البيع التابعة للشركة في الأردن بما فيها معارضها ومعارض وكلائها وموزعيها المنتشرة في أنحاء المملكة، بالإضافة لتوافرها عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore وموقع الشركة الإلكتروني Samsung.com. ويأتي هاتف Galaxy S24 Ultra بالألوان تيتانيوم رمادي، وتيتانيوم أسود، وتيتانيوم بنفسجي وتيتانيوم أصفر. كما يقدم هاتفا Galaxy S24+ وGalaxy S24 خيارات ألوان مثل أونيكس أسود، ورمادي رخامي، وبنفسجي كوبالت، وأصفر عنبري. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر جميع الطرازات الثلاثة بألوان إضافيّة عبر الإنترنت حصرياً من خلال موقع Samsung.com، حيث ستشمل ألوان تيتانيوم أزرق وتيتانيوم برتقالي وتيتانيوم أخضر للهواتف الثلاثة.

وللمزيد من المعلومات حول سلسلة Galaxy S24، يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط، وموقع Samsungmobilepress.com وSamsung.com .

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