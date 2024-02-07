نتنياهو يدعو القيادتين السياسية والأمنية لاجتماع لبحث رد حماس

وطنا اليوم:قالت الإذاعة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا القيادتين السياسية والأمنية إلى اجتماع بعد ساعات لبحث رد حركة حماس على “صفقة باريس” لتبادل الأسرى.

وفي أول رد فعل بعد إطلاعه على رد حماس أمس الثلاثاء، قال نتنياهو إن “تل أبيب لن توقف الحرب بقطاع غزة حتى تحقق النصر الكامل”.

ومساء الثلاثاء، أعلنت حماس، تسليم ردها إلى مصر وقطر حول “اتفاق الإطار” لمقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.