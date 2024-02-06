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رئيس مجلس النواب: النشامى يهدون الوطن أجمل هدية

منذ ساعة واحدة
رئيس مجلس النواب: النشامى يهدون الوطن أجمل هدية

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن منتخب النشامى بفوزه اليوم على منتخب كوريا الجنوبية، قد أهدى الوطن أجمل الأفراح بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش.
وأضاف الصفدي: ببلوغ النشامى نهائي كأس آسيا، زادت أفراحنا بهجة وسرورا، ونثروا السعادة في مختلف أرجاء الوطن، فتحية الفخر بهم، والف مبروك لسيد البلاد مولاي المفدى راعي الرياضة الأول، ولسيدي سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، ولأبناء شعبنا العظيم كافة.


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