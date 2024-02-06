الملك: قدها النشامى رفعتوا راسنا

وطنا اليوم:كتب جلالة الملك عبد الله الثاني: “قدها النشامى، رفعتوا راسنا! مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا.. راية الأردن مرفوعة دوما بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيا الله النشامى”.

بلغ المنتخب الوطني لكرة القدم الثلاثاء، نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه المقامة حاليا في قطر، بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين دون رد في نصف النهائي على ملعب أحمد بن علي المونديالي.

وسجل هدفي منتخب “النشامى” يزن النعيمات وموسى التعمري في الشوط الثاني من اللقاء.