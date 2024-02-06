الأرجنتين تعلن عن خطة لنقل سفارتها لدى إسرائيل للقدس المحتلة

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الثلاثاء، فور وصوله إلى إسرائيل، عن خطة لنقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إلى القدس.

وقال ميلي لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي استقبله على مدرج مطار بن غوريون قرب تل أبيب: “خطتي هي نقل السفارة إلى القدس الغربية”.

وأدانت حركة حماس الثلاثاء، إعلان الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عزمه نقل سفارة بلاده إلى القدس الغربية.

وقالت الحركة في بيان: “ندين بشدّة … ونستنكر إعلان رئيس الأرجنتين عزمه نقل سفارة بلاده لدى الكيان الصهيوني النازي إلى القدس المحتلة” معتبرة الخطوة “تعدياً على حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه، ومخالفةً لقواعد القانون الدولي باعتبار القدس أرضاً فلسطينيةً محتلة”.