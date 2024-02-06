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إغلاق وايقاف منشآت غذائية عن العمل في الزرقاء

منذ ثانيتين
إغلاق وايقاف منشآت غذائية عن العمل في الزرقاء

وطنا اليوم:أغلقت كوادر لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، خلال جولاتها اليومية الميدانية على الأسواق، منشأة غذائية، ومخالفة وإيقاف منشأتين، وتنبيه منشأة رابعة، بسبب مخالفتها الإشتراطات والمعايير الصحية اللازمة .
وبين محافظ الزرقاء حسن الجبور، أن كوادر اللجنة ضبطت 25 كيلوغراما من شاورما الدجاج الفاسدة، و3 كيلوغرامات من شاورما اللحمة الفاسدة، و 16 كيلوغراما من قطع الدجاج الفاسدة ، و10 كيلوغرام من مادة المايونيز الفاسدة، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإتلاف هذه المواد الغذائية الفاسدة وفقاً للأصول المتبعة،وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق اصحاب تلك المنشآت المخالفة .
وأشار الجبور إلى أن جولات كوادر اللجنة تشمل العديد من المنشآت لغايات مراقبة مدى التزام التجار بالأسعار، و‏مطابقة المواد للمواصفات المعتمدة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، إذ تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت المخالفة.
وأكد أن الجولات الميدانية مستمرة، ولن يكون هناك أي تهاون في تطبيق المواصفات والمعايير الصحية اللازمة التي تضمن صحة وسلامة الغذاء للمواطن.


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