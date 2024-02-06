هل يتمكن النشامى من تجاوز جماعة سامسونج

وطنا اليوم:يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم لإنجاز “تاريخي” نحو التأهل للمباراة النهائية في كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023، عندما يواجه نظيره الكوري الجنوبي الثلاثاء، على ملعب أحمد بن علي ضمن الدور نصف النهائي للبطولة.

ويأمل المنتخب في مواصلة كتابة التاريخ خلال هذه النسخة من البطولة التي تعتبر الأفضل له، بعد تأهله للدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه، بفوزه على طاجيكستان بهدف دون رد الجمعة الماضية، على الملعب ذاته، وقبل ذلك نجح في تخطي عقبة نظيره العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور ثمن النهائي على ملعب خليفة الدولي.

وانشغلت منصات التواصل الاجتماعي الأردنية مجددا بمنتخب النشامى لكرة القدم وتقدمه في تصفيات كأس آسيا وسط انتشار واسع وتحديدا عبر انستغرم وتك توك لتمنيات بلقاء منتخب قطر الشقيق العنابي في المباراة النهائية واستعار الاردنيون بكثافة تواصليا كل تراثياتهم في الحديث عن طبخة المنسف الشعبية الشهيرة بإعتبارها هي من تقود المشجعين.

وحتى ينجح الأردن في بلوغ المباراة النهائية عليه تجاوز الفريق الكوري الجنوبي في مباراة يتابعها الجمهور بشغف الثلاثاء.

وبرزت ظاهرة تواصلية غير مسبوقة قوامها تشجيع منتخب النشامى وبنفس النصوص والتغريدات مبايعة المقاومة الفلسطينية والدعوة إلى وقف العدوان.

وبدأ عبد الرحيم المجالي عبر فيسبوك قبل أيام هذه المقاربة عندما رفع شعار “العزة لغزة والنصر للمقاومة والفوز للنشامى”.

وسرعان ما تحول الشعار إلى مادة متداولة يستعملها كثيرون وتظهر تعلق مزاج الشعبي الأردني بالبحث عن انتصارات اهمها للمقاومة وقالت أروى الحايك عبر تغريدة في منصة إكس إن الشعب الأردني يبحث عن “نتفة بهجة وسط تفاعله وآلامه مع ما يحصل في قطاع غزة”.

وفي تغريدة خاصّة له هنأ ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله منتخب العنابي القطري ببلوغه النهائي متمنيا التوفيق للمنتخب الشقيق.

ونشرت عبر مجموعات تواصلية على نطاق واسع تلك اللقطة التي يظهر فيها الأمير مع الأميرة رجوة في لحظة انفعال وتفاعل إثر تسجيل هدف اردني في مرمى طاجكستان ضمن تأهل الأردن إلى نصف النهائي في البطولة ولأول مرة في تاريخه.

وتفاعل الأردنيون بكثافة مع مباريات كأس آسيا وأداء النشامى وكتب علي مسالمة يقول “حيّا الله النشامى.. منسفكم على حسابي”.

وكانت المنصات قد أشادت على نطاق واسع بالطريقة المبتكرة للاعبي المنتخب الأردني في الاحتفال عند تسجيل هدف حيث يتحلق اللاعبون المحتفلون بعد الجلوس أرضا حول طبق منسف افتراضي ويتناولون منه افتراضيا عدة لقمات بالطريقة التقليدية حيث يؤكل باليد.

واعتبرت ياسمين الخيطان عبر تطبيق انستغرام بأن وجود النشامى والعنابي بالمباراة النهائية نبأ سار لأن الكأس في النهاية ستكون عربية لكن شريطة أن يتمكن النشامى من تجاوز جماعة سامسونج كما وصفتهم وتقصد الفريق الكوري.