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إصابات بحادثي تدهور وتصادم في الزرقاء والمفرق

منذ 5 ساعات
إصابات بحادثي تدهور وتصادم في الزرقاء والمفرق

وطنا اليوم:أفاد التقرير المروري الصادر عن مديرية الأمن العام الاثنين، بوقوع حادث تصادم بين مركبتين فجر الاثنين عند منطقة الغدير الابيض على طريق المفرق باتجاه اربد.
وبحسب مندوب ادارة الدوريات الخارجية، أصيب 4 أشخاص، وصفت حالتهم بالمتوسطة نتيجة الحادث.
وأضاف أنه تم اسعاف المصابين الى مستشفى المفرق الحكومي لتلقي العلاج اللازم وتم إزالة الأثر المروري عن حرم الشارع.
وكما تعاملت الدوريات الخارجية مع حادث تدهور مركبة على الطريق الواصل بين الزرقاء وجرش، وتم إسعاف الإصابة إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.
وشدد التقرير على عدم استخدام المشتتات كالهواتف النقالة أثناء القيادة، وذلك إلى جانب الالتزام بالمسرب، وعدم التجاوز وترك مسافة أمان.
وأكد التقرير أن عدم اتباع قواعد السلامة المرورية، إضافة إلى التغيير المفاجئ في المسرب المروري وتجاوز السرعة المحددة، يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة وحدوث حوادث خطرة.
ودعا التقرير جميع السائقين إلى ضرورة طلب المساعدة من دوريات الأمن العام بالاتصال برقم الطوارئ 911 في حالة تعطل مركباتهم أو وجود أي عوائق على الطرق، على مدار الساعة، لتقديم المساعدة والدعم للجميع


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