بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

شباب الميثاق الجامعي يستعد لخوض انتخابات مجالس واتحادات الطلبة في الجامعات

منذ 5 ساعات
شباب الميثاق الجامعي يستعد لخوض انتخابات مجالس واتحادات الطلبة في الجامعات

وطنا اليوم:كلف المكتب السياسي في حزب الميثاق الوطني عضو المكتب السياسي مساعد الامين العام للشؤون الشبابية جمال الرقاد بملف انتخابات مجالس واتحادات الطلبة والانديه الطلابيه في كافة الجامعات المزمع عقدها في منتصف الفصل الدراسي الثاني .

هذا وبدا شباب الميثاق الوطني في كافة جامعاتنا الاردنية الاستعداد لانتخابات المجالس الطلابية لما لها من اهمية كبيرة في توسيع مدارك الطلبة وزيادة المخزون التفاعلي والثقافي بشكل يؤدي الى بناء شخصية الشاب الاردني بشكل قوي ومتزن.

وقال مساعد الامين العام للشؤون الشبابية جمال الرقاد ان الانتخابات الطلابية في الجامعات لا تقل اهمية عند الميثاق الوطني عن اي انتخابات اخرى سيخوضها الميثاق، وتكمن اهمية هذه الانتخابات لكونها تمثل شريحة هامة من المجتمع وهم الشباب ومنهم شباب الميثاق الجامعي في مختلف جامعاتنا الاردنية، حيث يولي الميثاق الاهمية الكبرى في كافة برامجه للشباب فهم النسبة الاكبر في الحزب .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:31

الأمن: العثور على الشاب المتغيب في محافظة الطفيلة

13:59

حماية المستهلك تثمن دور الغذاء والدواء وتطالب بمزيدا من الاجراءات

13:55

مكاتب البريد تستقبل طلبات الالتحاق بالجامعات للدورة التكميلية

13:49

الشمالي يؤكد وفرة السلع والالتزام بتثبيت الأسعار لنهاية رمضان

13:44

المدن الصناعية توقع اتفاقية لتحديث دراسات طريق الربط الخارجي لمدينة الزرقاءالصناعية

13:23

المجلس المركزي لحزب إرادة يعقد اجتماعه الدوري في الأغوار الشمالية

12:45

بلدية ماحص تحذر من انهيار صخري

12:39

سطو مسلح على بنك شمال غرب رام الله

12:25

الحرة : 70% حصة التخليص على المركبات الكهربائية الشهر الماضي

12:18

الملك وولي العهد يستقبلان رئيس الإمارات في عمّان

12:15

الخارجية الروسية تستدعي سفيرة إسرائيل لدى موسكو

11:57

الداخلية المصرية تضبط جزيرة مخدرات في قلب النيل

وفيات
وفيات الإثنين 5-2-2024وفاة والدة الصحفي وائل الدحدوحوفيات الأحد 4-2-2024الشاب أنور غازي أبو جنيب الفايز في ذمة اللهشكرٌ على تعازٍ من عشيرة الزعيرات لكل من قدم واجب العزاء والمواساة بوفاة الأستاذ محمد فهد الزعيرات رحمه الله