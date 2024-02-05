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الافتتاح بالملعب التاريخي.. الفيفا يعلن موعد انطلاق مونديال 2026

منذ 5 ساعات
Football - 1986 FIFA World Cup - Quarter Final - England v Argentina - Azteca Stadium, Mexico City - 22/6/86 Diego Maradona scores for Argentina. Mandatory Credit: Action Images / Juha Tamminen

وطنا اليوم:قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الأحد، إن استاد أزتيكا الأيقوني في مكسيكو سيتي سيستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 في 11 يونيو.
ونظمت المكسيك كأس العالم مرتين عامي 1970 و1986، وأقيم نهائي كلا النسختين في استاد أزتيكا.
كما سجل المهاجم الأرجنتيني دييغو مارادونا هدفه الشهير المسمى “هدف القرن” ضد إنكلترا في الملعب ذاته.
وستنظم النهائيات الأولى التي يشارك فيها 48 منتخباً عوضاً عن 32، في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.
وسيصبح “أزتيكا” أول ملعب يستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم 3 مرات، بعدما سبق له اعطاء إشارة انطلاق نهائيات 1970 و1986، إضافة الى استضافته للمباراتين النهائيتين في تلك النسختين حين توجت البرازيل على حساب إيطاليا (4-1) والأرجنتين على حساب ألمانيا الغربية (3-2) توالياً.


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