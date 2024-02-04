الأردن وفرنسا يبحثان جهود وقف الحرب في غزة وضمان حماية المدنيين

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ونظيره وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، مباحثات موسعة تتناول تطورات الأوضاع في غزة والتداعيات الكارثية لاستمرار الحرب، والجهود المبذولة لوقفها وضمان حماية المدنيين.

كما تتناول المباحثات التعاون القائم بين البلدين في جهود إيصال المساعدات الغذائية والطبية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.