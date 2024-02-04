أبو عبيدة: دمرنا 43 آلية وقتلنا 15 جنديا إسرائيليا خلال أيام

وطنا اليوم:أعلن الناطق العسكري لكتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أبو عبيدة، حصيلة إنجازات عناصر القسام في أرض الميدان خلال الأيام الماضية.

وصرح أبو عبيدة عبر قناته على تليغرام بعد غياب حيث ظهر في الخامس والعشرين من كانون الثاني الماضي بتصريح عبر تليغرام، فيما ظهر أبو عبيدة بالصوت والصورة، في اليوم الـ100 لمعركة طوفان الأقصى والعدوان على قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة، إن عناصر القسام تمكنوا خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.

وأكد أن عناصر القسام تمكنوا من الإجهاز على 15 جنديًا من جيش الاحتلال، من نقطة الصفر وقنص ضابط وجندي وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 17 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة.

وأشار إلى أنه تم تفجير مدخل نفق في عدد من جنود الاحتلال والاستيلاء على 4 طائرات “درون”، إضاغفة إلى دك التحشدات العسكرية بقذائف الهاون في كافة محاور القتال.

وأكد أن عناصر القسام وجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو “تل أبيب” ومحيطها.

ويتواصل عدوان الاحتلال على غزة لليوم الـ121، بقصف مستمر طال المدنيين في القطاع، حيث بلغت حصيلة الشهداء الفلسطينيين، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة، 27,365 شهيدًا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مضيفة أن العدوان أسفر أيضا عن 66,630 إصابة.

وأضافت صحة غزة أن الاحتلال ارتكب 14 مجزرة راح ضحيتها راح ضحيتها 127 شهيدا، و 178 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء آلاف الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية