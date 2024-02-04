لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان تزور إدارة الشرطة السياحية

وطنا اليوم:أشادت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، برئاسة العين المهندس عبد الحكيم محمود الهندي، بالجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام للنهوض بالقطاع السياحي في مختلف أنحاء المملكة، من خلال توفير سبل الأمن والسلامة للسياح والزوار الذين يقصدون المواقع السياحية والأماكن الأثرية المختلفة.

وأثنى العين الهندي، خلال الزيارة التي قامت بها اللجنة اليوم إلى إدارة الشرطة السياحية، ولقائهم مدير إدارة الشرطة السياحية، على الدور الذي تقوم به الإدارة، لتعزيز الأمن السياحي، ضمن رؤية أمنية متكاملة، وبنهج تشاركي مع القطاع العام والخاص.

ولفت الى ضرورة مواصلة دعم الجهود التي تقوم به ادارة الشرطة السياحية في حماية امن الوطن و ضيوفه على امتداد مساحة وطننا الحبيب، وبين ان لجنة السياحة انطلاقا من دورها التشريعي والرقابي ستعمل على تذليل اي من العقبات التشريعية التي من الممكن ان تواجهها مديرية الشرطة السياحية.

وثمن أعضاء اللجنة سعي إدارة الشرطة السياحية لتطوير عملها، بطريقة تخدم العملية السياحية، وتحقق المتطلبات الضرورية للأمن السياحي، من خلال انتشار الأقسام التابعة لها في مختلف المواقع الأثرية والسياحية، إضافة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة و المتطورة، ضمن إجراءاتها الشرطية والإنسانية، التي تنفذها.

وفي نهاية الزيارة ،إستمع رئيس وأعضاء اللجنة، لإيجاز قدمه مدير إدارة الشرطة السياحية، أوضح خلاله الخطط والاستراتيجيات المتبعة في عمل الإدارة، الهادفة إلى تحقيق الأمن السياحي المستدام، وتقديم الخدمات الفضلى لضيوف وزوار الأردن.