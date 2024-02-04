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الزراعة: معدلات هطول الأمطار أعلى من العام الماضي

منذ ساعة واحدة
الزراعة: معدلات هطول الأمطار أعلى من العام الماضي

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي، أن معدلات هطول الأمطار أعلى من العام الماضي، حيث سجلت المناطق الشمالية والوسطى هطولا أعلى من العام الماضي، بينما كانت في المنطقة الجنوبية أقل من المتوسط.
وقال، إن كميات الأمطار ساهمت في رفع منسوب المياه الداخلة إلى السدود والحفريات الترابية، وامتلأت معظمها، خاصة أن الوزارة قامت ببناء أكثر من 115 حفرية وسداً ترابيا، مضيفا أن استمرار الهطول يزيد من إنتاجية المحاصيل الحقلية (القمح والشعير) والأشجار المثمرة، ويقلل من الري التكميلي، وتكمن فائدة هذه الأمطار للمحاصيل الصيفية البعلية كونها تزيد من رطوبة التربة.
وبين أن هذه الأمطار ستسهم في زيادة مساحات المراعي الطبيعية، مما سيخفض من تكلفة الأعلاف ( العليقة العلفية ) .
وأكد المجالي، عدم تسجيل أي حالات صقيع، ولم تتلق مديريات الزراعة في مناطق الإنتاج، أي ملاحظات، ولا من خلال المراقبة والرصد من قبل المديريات


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