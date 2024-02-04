بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأرصاد: لا مؤشرات على هطولات ثلجية حتى الآن

منذ ساعة واحدة
الأرصاد: لا مؤشرات على هطولات ثلجية حتى الآن

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الارصاد الجوية رائد آل خطاب، إن المملكة تتأثر بارتفاعات تدريجية على درجات الحرارة خلال الايام المقبلة وتستمر خلال الثلث الأول من شهر شباط الحالي، وقد تصل إلى منتصف الشهر.
وأكد آل خطاب أنه لا مؤشرات لهطولات ثلجية على المملكة حتى الآن، مشيرا إلى أن إدارة الارصاد تتابع التحديثات أولا بأول.
وأضاف، أن الاجواء في الاسبوع الحالي والمقبل ستكون مستقرة نهارا وباردة ليلا، مشيرا إلى فرصة لزخات خفيفة من الامطار في شمال ووسط المملكة اليوم الاحد وغد الاثنين.
وعن استقرار الاجواء في شهر شباط، قال آل خطاب إن الأمر ليس مستغربا، مستشهدا في الشتاء الماضي والذي شهد تأخرا في هطول الامطار.
وبين أن الموسم المطري للعام الحالي ممتاز حتى الآن بالنسبة للمناطق الشمالية والوسطى، لكنه أضعف بالنسبة للمناطق الجنوبية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:43

الاحتلال يدمر أكبر محطة تحلية مياه في مدينة غزة

16:34

النقل تبدأ بتطوير البنية التحتية لـ مراكز انطلاق في المحافظات

16:28

الإعلان عن الكشف التنافسي في آذار المقبل

15:38

إصدار الأمر المالي (2) لتغطية النفقات لحين صدور قانون الموازنة

15:30

العرموطي:هل راتب هذا المدير (6500) دينار وبدل سكن (7000) دينار

15:23

الهيئة المستقلة تنشر جداول الناخبين المحدثة

15:16

الاحتلال ينسف مربعا سكنيا في غزة

14:37

109 دنانير متوسط إنفاق الفرد في الأردن على الألبسة والأحذية العام الماضي

14:30

التحول نحو الحوسبة السحابية: ثورة في نمو الأعمال

14:24

توقع تشغيل مسار الباص السريع بين عمان والزرقاء نهاية آذار المقبل

14:18

الأراضي توقف استقبال إصدار وثائقها يدوياً بدءا من 11 الشهر الحالي

14:14

كناكريه : 14.9 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان

وفيات
وفيات الأحد 4-2-2024الشاب أنور غازي أبو جنيب الفايز في ذمة اللهشكرٌ على تعازٍ من عشيرة الزعيرات لكل من قدم واجب العزاء والمواساة بوفاة الأستاذ محمد فهد الزعيرات رحمه اللهوفيات الخميس 1-2-2024والدة رئيس هيئة مكافحة الفساد في ذمة الله