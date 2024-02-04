الأرصاد: لا مؤشرات على هطولات ثلجية حتى الآن

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الارصاد الجوية رائد آل خطاب، إن المملكة تتأثر بارتفاعات تدريجية على درجات الحرارة خلال الايام المقبلة وتستمر خلال الثلث الأول من شهر شباط الحالي، وقد تصل إلى منتصف الشهر.

وأكد آل خطاب أنه لا مؤشرات لهطولات ثلجية على المملكة حتى الآن، مشيرا إلى أن إدارة الارصاد تتابع التحديثات أولا بأول.

وأضاف، أن الاجواء في الاسبوع الحالي والمقبل ستكون مستقرة نهارا وباردة ليلا، مشيرا إلى فرصة لزخات خفيفة من الامطار في شمال ووسط المملكة اليوم الاحد وغد الاثنين.

وعن استقرار الاجواء في شهر شباط، قال آل خطاب إن الأمر ليس مستغربا، مستشهدا في الشتاء الماضي والذي شهد تأخرا في هطول الامطار.

وبين أن الموسم المطري للعام الحالي ممتاز حتى الآن بالنسبة للمناطق الشمالية والوسطى، لكنه أضعف بالنسبة للمناطق الجنوبية.