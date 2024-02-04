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العرموطي:هل راتب هذا المدير (6500) دينار وبدل سكن (7000) دينار

منذ ساعة واحدة
Jordanian Dinar is counted by a machine and by hand

وطنا اليوم:وجّه النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حول شركة مدارس العقبة الدولية.
وسأل العرموطي عن حجم خسائر شركة مدارس العقبة الدولية، وفيما إذا كانت تجاوزت (14) مليون دينار وبما يمثّل ما نسبته (299%) من رأس مال الشركة.
كما سأل العرموطي عن عدد موظفي المدارس، وحجم رواتبهم ومكافآتهم السنوية للأعوام (2020 – 2023)، وأسباب ارتفاع عدد الاستقالات بين موظفي المدرسة مقارنة بعدد التعيينات.
وتساءل العرموطي عن سبب عدم تنفيذ قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الصادر عام 2018 بوقف بدلات السكن ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين.
واستفسر العرموطي عن حجم ما يتقاضاه مدير المدرسة من رواتب وبدلات.
وجاء في سؤال العرموطي: “هل صحيح أنه تمّ تعيين مدير للمدرسة بتاريخ 30 تموز 2021، براتب شهري (6500) دينار، إضافة إلى بدل سكن (7000) دينار سنويا بخلاف المكافآت؟ وهل صحيح أن المؤهل العلمي للمدير شهادة البكالوريوس في الفنون الجميلة؟ وهل هذا التخصص يتناسب مع طبيعة العمل كمدرس دولية تربوية؟ وما هي خبراته السابقة؟”.


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