109 دنانير متوسط إنفاق الفرد في الأردن على الألبسة والأحذية العام الماضي

وطنا اليوم:بلغ متوسط إنفاق الفرد في الأردن العام الماضي 2023 على الألبسة والأحذية 109 دنانير، وذلك وفق دراسة خاصة بنقابة الألبسة والأحذية.

وأظهرت الدراسة التي أجريت حديثا أن قيمة المستوردات من الألبسة الواردة إلى الأردن 250,882 مليون دينار منها 26,168 مليون لسلطة العقبة.

ومقارنة بين العامين 2023 و2022 يظهر أن هنالك ارتفاعا بقيمة المستوردات الواردة للأردن باستثناء سلطة العقبة 6.6% بينما العقبة تراجعت المستوردات الوادرة لها بنسبة 26.5%.

وبلغت عام 2022 قيمة المستوردات من الألبسة الواردة إلى الأردن 235,364 مليون منها لسلطة العقبة 35,605 مليون.

وتظهر الدراسة أن الألبسة تأتي من أسواق متعددة غالبيتها من الصين وتركيا ودول آسيا غير العربية باستثناء الصين وتركيا إضافة للدول الأوروبية.

نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان قال إن معدل إنفاق الفرد البالغ 109 دنانير يعتبر متواضعا، لأن الطرود البريدية القادمة إلى الأردن لا تُسجل ضمن هذه الأرقام.

واعتبر علان أن هنالك” تسربا” يتعلق بقطاع الألبسة والأحذية سببه الطرود البريدية.