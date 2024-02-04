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مذكرة تعاون بين صناعة عمان وتجارة وصناعة لندن

منذ 3 ساعات
مذكرة تعاون بين صناعة عمان وتجارة وصناعة لندن

الجغبير: “صناعة عمان” تسعى اتطوير قدرات العاملين في القطاع الصناعي

القصراوي: “ايجابي” يسعى لتعزيز ثقافة الابتكار في الصناعة الاردنية

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ان رؤية مجلس ادارة الغرفة للمعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال / ايجابي، الذراع التدريبي لغرفة صناعة عمان، تقوم على ضرورة متابعة التطور المتسارع بالتكنولوجيا وثورة المعلومات التي يشهدها العالم حاليا، وذلك من خلال تطوير برامجه التدريبية، بما يتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة، وأبرز الممارسات العالمية في مجال التدريب، من خلال التعاون مع كافة المؤسسات والجهات المعنية بالدعم والتدريب والتطوير، سواء كانت محلية او دولية.

رئيس هيئة مديري المعهد الأوروبي الاردني لتطوير الأعمال “ايجابي” / نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي ، أشار الى ان الغرفة قد وقعت اتفاقية تعاون مع غرفة صناعة وتجارة لندن، يتم بموجبها منح المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال / ايجابي، الذراع التدريبي لغرفة صناعة عمان، حصرية تنفيذ برامج الدبلوم الدولي بمستويات متعددة في تخصصات الإدارة والمحاسبة والتنمية المستدامة، وفقًا لإطار معادلة المؤهلات البريطانية OFQUAL، مشددا على ان معهد ايجابي يسعى لتعزيز ثقافة الابتكار في الصناعة الأردنية، الامر الذي سيصب في تعزيز وتنمية الصاعة الوطنية.

وأوضح القصراوي أهمية هذه المذكرة، التي ستساهم في تعزيز التدريب وتطوير المهارات في الأردن، من خلال توفير برامج تعليمية تتوافق مع احتياجات سوق العمل الأردني، مضيفا أنه تم خلال لقاء مع رئيس القطاعات الاقتصادية في الغرفة اللندنية، بحث فرص التعاون بين غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة وتجارة لندن في كافة المجالات ذات البعد الاقتصادي، موضحا انه جرى هذه اللقاءات تقديم شرح عن القضية الفلسطينية وما يتعرض له قطاع غزة من عدوان غاشم، وتأثير الموقف السياسي البريطاني على الاقبال على المنتجات البريطانية في السوق الاردني.

واشار القصراوي الى انه بحث خلال زيارة لغرفة تجارة وصناعة “كنت”، سبل وآليات تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وبريطانيا، حيث قام بتقديم شرح عن الميزة التنافسية التي تتمتع بها الصناعات الأردنية، فيما تم بحث آليات التعاون بين غرفة صناعة عمان وغرفة تجارة بيرث خلال لقاء مديرتها التنفيذية.
مدير معهد ايجابي الدكتور وسيم حداد اشار الى ان ادارة الغرفة تسعى الى تحويل المعهد الى بيت خبرة للتدريب في الاردن والمنطقة، من خلال اعتماد شهادات التدريب الصادرة من المعهد، موضحا أن هذه الاتفاقية تاتي في سياق خطة طويلة الامد للتعاون مع شركاء استراتيجيين لرفد المعهد بخبرات متنوعة مميزة للتدريب والاستشارات، حيث يرتبط المعهد حاليا باتفاقيات شراكة مع جامعات عالمية ومحلية، مبينا ان المعهد قام خلال السنوات الماضية بتدريب ما يزيد على 20 ألف متدرب ينتمون لمختلف القطاعات الاقتصادية .


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