الملكة رانيا: ألف مبروك للنشامى

وطنا اليوم:هنأت جلالة الملكة رانيا العبد الله بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم على منتخب طاجيكستان بهدف دون رد، والتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا التاريخي.

وكتبت جلالتها عبر حسابها على منصة “إكس”: “ألف مبروك للنشامى”.

وتأهل المنتخب الوطني رسمياً إلى نصف نهائي كأس آسيا 2023، بفوزه التاريخي على منتخب طاجيكستان بهدف نظيف في الدور ربع النهائي من البطولة التي تستضيفها قطر.

وسجل هدف المنتخب الوطني اللاعب عبدالله نصيب “ديارا” في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني.

وتمكن النشامى من بلوغ الدور نصف النهائي من البطولة للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس آسيا والتي بدأت منذ عام 2004