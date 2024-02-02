ولي العهد: مبارك للنشامى.. أفرحتم الأردنيين جميعا

وطنا اليوم:هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، نشامى المنتخب الوطني من أرض الملعب بالفوز الكبير والتأهل التاريخي لنصف نهائي كأس آسيا.

كما قال سموه عبر خاصية “الستوري” في منصة “إنستغرام”: “مبارك للنشامى.. أفرحتم الأردنيين جميعا”.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم، الجمعة، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا المقامة في قطر، لأول مرة في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره منتخب طاجكستان بهدف مقابل لا شيء.

وجاء الهدف في شوط اللقاء الثاني، الذي أقيم على ستاد أحمد بن علي في الدوحة، عن طريق رأسية من مدافع المنتخب عبد الله نصيب.

وحضر اللقاء في قطر، سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني، وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم أعد العدة لهذه المباراة، من خلال تواصل التدريبات وسط حالة معنوية عالية وإصرار على تحقيق الفوز، بحثا عن إنجاز جديد للكرة الأردنية.

ويلتقي المنتخب الوطني في الدور نصف النهائي مع الفائز من المباراة التي تجمع في وقت لاحق اليوم، منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية