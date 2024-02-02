المنتخب الأردني يتأهل رسميًا لنصف النهائي من كأس آسيا

وطنا اليوم:تأهل المنتخب الوطني رسمياً إلى نصف نهائي كأس آسيا 2023، بفوزه التاريخي على منتخب طاجيكستان بهدف نظيف في الدور ربع النهائي من البطولة التي تستضيفها قطر.

وسجل هدف المنتخب الوطني اللاعب عبدالله نصيب “ديارا” في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني.

وتمكن النشامى من بلوغ الدور نصف النهائي من البطولة للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس آسيا والتي بدأت منذ عام 2004.

وكان المنتخب الوطني قد نجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه في مباراة دور الـ 16 على المنتخب العراقي بنتيجة 3-2 بعد تسجيله هدفين في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.