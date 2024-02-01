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من سيخلف النائب الراحل عبد السلام الذيابات

منذ ساعة واحدة
من سيخلف النائب الراحل عبد السلام الذيابات

وطنا اليوم:توفي مساء الخميس، عضو مجلس النواب عبدالسلام احمد محسن الذيابات من لواء الرمثا، وأصبح مقعده عن الدائرة الانتخابية الثانية لمحافظة اربد شاغرا.
ونعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وأعضاء مجلس النواب زميلهم الذيابات “ابو عماد”.
واستذكر الصفدي في بيان نشره المركز الإعلامي للمجلس، مسيرة ومناقب الفقيد، خلال مشاركته في مجلس النواب الحالي، حيث كان مثالا في الاخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.
وعبر الصفدي باسمه وباسم أعضاء المجلس عن تعازيهم لذوي الفقيد، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

من سيخلف الذيابات
ويخلف النائب الراحل عبدالسلام الذيابات في مقعده عن الدائرة الانتخابية الثانية لمحافظة اربد، المرشحة صباح خليل الدردور، والتي حصلت على أعلى عدد أصوات بعد الراحل الذيابات في ذات القائمة (الشعبية )
وحصلت المرشحة الدردور على 8575 صوتًا، فيما كان الراحل الذيابات نجح بعد حصوله على عدد أصوات وصل إلى 10463 في قائمة الشعبية.


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