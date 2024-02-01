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الأردن يستقبل باخرة محملة بآلاف الأغنام والعجول من أوكرانيا

منذ ساعتين
الأردن يستقبل باخرة محملة بآلاف الأغنام والعجول من أوكرانيا

وطنا اليوم:وصلت إلى رصيف ميناء العقبة باخرة ماشية تحمل على متنها 4800 رأس أغنام و480 رأس عجل للاستهلاك المحلي قادمة من أوكرانيا.
وجرى تفريغ الباخرة وفق إجراءات واشتراطات السلامة العامة إلى مقاصدها النهائية، وذلك بحسب مدير العمليات في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ المهندس رائد الزعبي.
وأشار الزعبي إلى أن حركة مناولة البضائع على أرصفة الموانئ تسير بشكل طبيعي وفق البرامج الزمنية المعدة مسبقا من قبل خطوط الملاحة العالمية.
ورست على أرصفة ميناء العقبة 1430 باخرة تحمل مختلف أنواع البضائع والترانزيت، فيما رست منذ بداية العام 107 بواخر في إشارة واضحة إلى أن موانئ الأردن لم تتأثر بالأحداث الجيوسياسية في المنطقة لا سيما باب المندب، وفقا للزعبي


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