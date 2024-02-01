العناية الإلهية تحول دون حدوث كارثة في إربد

وطنا اليوم:حالت العناية الإلهية دون موت عائلة تحت سقف منزلها بمنطقة المشارع في محافظة إربد، فجر اليوم الخميس وفقا لمصدر امني

وقال المصدر ، إن الأجهزة الأمنية والدفاع المدني حضروا إلى الموقع، وتبين سقوط سقف الطابق الأول بالكامل، مع العلم أن المنزل مكون من طابقين.

ولم ينتج عن الحادثة أي إصابات بالأرواح، وعملت كوادر الدفاع المدني على معاينة المنزل وأكدت أنه يشكل خطورة على قاطنيه، وعليه تم توقيع صاحبه على تعهد شخصي بالإخلاء