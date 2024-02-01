ساويرس يُعلق علي قرارات المركزي المصري : مين اللي بينصحهم

وطنا اليوم:على الرغم من أن المصرف المركزي في مصر لم يصدر أي تعميم جديد حول سقف السحب من المصارف، فإن الساعات الماضية شهدت جدلاً واسعا بين المصريين.

فقد أبدى العديد منهم استغرابهم من قرار البنك المركزي الذي وصفوه بالجديد حول تقييد سقف سحب المودعين لأموالهم.

“مين اللي بينصحهم”

وعلق رجل الأعمال الشهير، نجيب ساويرس، على الخبر قائلا “كده كل واحد هيحط فلوسه في بيته مش فاهم مين اللي بينصحهم؟!”.

ليعود ويوضح لاحقا في تغريدة أخرى أن قرار تقييد السحب قديم.

فيما تساءل آخرون “كيف يحق للبنك أن يرفض إعطاء الأموال لصاحبها”.

وقال محام آخر “واحد حسابه فيه فلوس وعمله محلية وعايز يسحبهم من البنك إزاي البنك يرفض .لو البنك رفض دا اسمه خيانه أمانة”.

وكان “المركزي” وجه في بيان أمس البنوك بتشديد تطبيق الحد الأقصى للسحب اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته ألا وهو 150 ألف جنيه.

كما أكد أن الحد الأقصى ينطبق على السحب النقدي أو عبر الشيكات مع عدم وجود أي استثناء لسحب أكثر من 150 ألف جنيه، من جميع حسابات العميل سواء نقدا أو بشيكات مع إلغاء جميع الاستثناءات السابق منحها لأي جهة كانت وفي حالة إصرار العميل على صرف الشيك نقدا أو رفض الشيك يتم رفض الشيك بعبارة عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي المصري.

يذكر أن هذا البيان ليس بتعميم جديد بل هو مجرد تذكير بضرورة تطبيق ما صدر سابقا في ما يتعلق بالسحب النقدي. ففي 25 أغسطس 2022 أصدر البنك المركزي تعميما بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه، وهي السارية حاليا في البلاد.