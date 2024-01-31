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مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في المسجد الأقصى

منذ ثانيتين
مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:اقتحم مستوطنون، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.


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