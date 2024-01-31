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الحكومة: سنراقب الأسواق لـ حماية المستهلك

منذ ساعة واحدة
الحكومة: سنراقب الأسواق لـ حماية المستهلك

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين، الأربعاء، أن الحكومة ستدعم المؤسسة الاستهلاكية المدنية وستراقب الأسواق لحماية المستهلك الذي سيتأثر بالاضطرابات في البحر الأحمر.
وأوضح مبيضين وهو الناطق باسم الحكومة، “أن الحكومة وجهت بإجراءات مباشرة من خلال رئيس الوزراء (بشر الخصاونة) لدعم المؤسسة المدنية ومراقبة الأسواق بالدعم والتنسيق مع المؤسسة العسكرية لحماية المستهلك الأردني الذي سيتأثر أولا وأخيرا بموضوع الأسعار وتأخر سلاسل التوريد في بعض السلع إذا استمرت التهديدات على منطقة باب المندب”.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي “سيتأثر عندما لا يكون هناك تصدير” لكنه عبر عن ثقته بقدرة الاقتصاد الوطني في “استجابته على عبور الأزمات”.
مبيضين لفت النظر إلى أن الحرب على غزة “ألقت بظلالها على الاقتصاد من خلال السياحة التي تراجعت بشكل كبير”.
وقال إن جزءا من اقتصاد الضفة الغربية يمر عبر جسر الملك حسين، مشيرا في هذا الصدد إلى “تضييق في حركة مرور البضائع والسكان وهذا جانب مهم جدا ويؤثر على الاقتصاد الأردني”.


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