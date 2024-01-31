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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط ثان بمعارك غزة

منذ ساعة واحدة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط ثان بمعارك غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال، عن مقتل ثلاثة من أفراده، وهم ضابطان وجندي، خلال المعارك في قطاع غزة، مع المقاومة الفلسطينية.
وأشار الاحتلال إلى أن القتلى هم: الرائد يوالد نيرهيد والنقيب غابرييل شاني، والجندي نيتزر شميشي.
وقتل اثنان من الضباط في معارك شمال غزة، فيما قتل الجندي في الجنوب، خلال المعارك الدائرة في خانيونس.
يشار إلى أن حصيلة قتلى الاحتلال، من الضباط والجنود، منذ عملية طوفان الأقصى، ارتفعت إلى 560 قتيلا، منهم 224 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة، فيما أعلن الاحتلال عن وجود مئات المصابين عدد منهم في حال الخطر، داخل المستشفيات.


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