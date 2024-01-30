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82.6 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الاردنية بنهاية 2023

منذ ساعة واحدة
82.6 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الاردنية بنهاية 2023

وطنا اليوم:أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية، عن تحقيق أرباح بلغت 82.6 مليون دينار عن العام 2023.
وأشارت الشركة في بيان صحفي، ان صافي الإيرادات التشغيلية بلغت 175 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
وبينت ان حقوق مساهمي الشركة في الدخل الشامل سجل نحو 81 مليون دينار.
واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس عبد الكريم العلاوين، النتائج المالية المتميزة للشركة للعام 2023، مؤكدا ان هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود الدؤوبة والتزام فريق العمل بأعلى معايير الكفاءة والابتكار في القطاع.
ولفت العلاوين إلى أن استراتيجية الشركة التي ركزت على التحديث والتوسع أسهمت في تعزيز مكانة الشركة.
ونوه بأن عام 2023 كان عامًا للتطور والنمو المستدام، مؤكدا التطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في الأعوام القادمة.


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