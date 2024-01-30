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الخصاونة: لا نقبل عبارات النصب والاحتيال وإذا كان لدى نائب ما يثبت فاليقدمه

منذ 3 ثواني
الخصاونة: لا نقبل عبارات النصب والاحتيال وإذا كان لدى نائب ما يثبت فاليقدمه

وطنا اليوم:اثارت كلمة النائب حسن الرياطي تحت قبة البرلمان وإشارته إلى مشروع توزيع الأراضي في العقبة على المواطنين وعدم تنفيذه، متسائلا أين ذهبت الحكومة بهذه الأموال، ولو فعلت أي جهة ذلك لإحيلت إلى النائب العام بتهمة “النصب والاحتيال”، حفيظة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
رئيس الوزراء أكد أن تقييم الأداء الاقتصادي هو شأن النائب، مشيرا إلى أن الحكومة تفتخر بادائها بعيدا عن الفقاعات الكلامية والتي أدت إلى ما أدت إليه من آثار تضخمية.
وقال، إن النائب تحدث عن نصب واحتيال، وهي عبارة لا تقبلها الحكومة بأي شكل من الاشكال، سواء فيما يتعلق بتوزيع الأراضي او غيره.
وأضاف، أنه إذا كان لدى النائب أي شيء يتفضل بتقديمها عبر ادواته الرقابية.
وطالب الخصاونة بشطب كلمة “النصب والاحتيال” من محضر الجلسة


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