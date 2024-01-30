النبر يتهم الحكومة بالتضليل في أرقام الدين العام

وطنا اليوم:اعتبر النائب عمر النبر أن الحكومة تمارس التضليل بشأن أرقام الدين العام، قائلا إن الحكومة تتبنى الحديث عن صافي الدين دون الحديث عن الدين القائم.

وأوضح النبر خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، أن “ما تفعله الحكومة من زيادة الاكتتاب في صندوق الاكتتاب في صندوق استثمار أموال الضمان يضلل الأرقام، فيما بلغ حجم دين صندوق استثمار أموال الضمان على الحكومة نحو 9 مليارات دينار، تكتتبها الحكومة لتخفيض الدين الصافي”.

وأشار إلى أن مؤشر العجز الأولي الذي أعلن عنه الحكومة البالغ 810 ملايين دينار، يستثني فوائد الدين البالغة نحو 2.25 مليار دينار.

وتابع النبر قوله: “فوائد الدين تأكلنا”، في إشارة منه إلى خطورة ارتفاع كلفة الدين.