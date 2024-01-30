بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

النبر يتهم الحكومة بالتضليل في أرقام الدين العام

منذ ساعة واحدة
النبر يتهم الحكومة بالتضليل في أرقام الدين العام

وطنا اليوم:اعتبر النائب عمر النبر أن الحكومة تمارس التضليل بشأن أرقام الدين العام، قائلا إن الحكومة تتبنى الحديث عن صافي الدين دون الحديث عن الدين القائم.
وأوضح النبر خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، أن “ما تفعله الحكومة من زيادة الاكتتاب في صندوق الاكتتاب في صندوق استثمار أموال الضمان يضلل الأرقام، فيما بلغ حجم دين صندوق استثمار أموال الضمان على الحكومة نحو 9 مليارات دينار، تكتتبها الحكومة لتخفيض الدين الصافي”.
وأشار إلى أن مؤشر العجز الأولي الذي أعلن عنه الحكومة البالغ 810 ملايين دينار، يستثني فوائد الدين البالغة نحو 2.25 مليار دينار.
وتابع النبر قوله: “فوائد الدين تأكلنا”، في إشارة منه إلى خطورة ارتفاع كلفة الدين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:21

البطاينة من الطرة في لواء الرمثا : ليس أمامنا إلا العمل على منعة الدولة والإعتماد على الذات.. فيديو وصور

16:03

الملك يفتتح المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

15:59

المعايطة : 6 ملايين مكالمة على الرقم الموحد (911) في 2023

15:56

الجغبير: دعم الملك المستمر للصناعة الوطنية يساهم في تطورها

15:51

مهم من التطوير الحضري لموظفي القطاع العام

15:45

غالانت: إسرائيل ستحكم غزة عسكريا بعد الحرب

15:35

قلم عشق الوطن والملك للعين الهندي

15:27

ولي العهد يهنئ سمو الأمير هاشم بعيد ميلاده

15:24

مساع مصرية قطرية لـ هدنة شهر رمضان في غزة.. هذه ملامحها

15:12

253 ألف طفل مستفيد من خدمات عيادة زين المجانية

14:43

شكر على تعازِ .. من قبيلة بني صخر عامة وعشيرة الفايز خاصة

14:40

إطلاق دليل صحة العاملين المتداولين في المنشآت الغذائية لتعزيز الوعي بأسس السيطرة على الأمراض المنقولة بالغذاء

وفيات
شكر على تعازِ .. من قبيلة بني صخر عامة وعشيرة الفايز خاصةوفيات الثلاثاء 30-1-2024وفيات الإثنين 29-1-2024وفيات الأحد 28-1-2024وفيات الجمعة 26-1-2024