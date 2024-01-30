بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

العياصرة: لن أعود للمجلس خلال الانتخابات المقبلة والصفدي يجسد موالاة عضوية

منذ 4 ساعات
العياصرة: لن أعود للمجلس خلال الانتخابات المقبلة والصفدي يجسد موالاة عضوية

وطنا اليوم:صفق نواب ووزراء من الحكومة للنائب عمر العياصرة، عقب تقديمه قراءة للموازنة العامة بكلمات سياسية تطرق من خلالها إلى الأزمات الداخلية المرتبطة بالاقتصاد الأردني والمحيط ما حوّل الأردن وما يشكل خطورة عليه، فيما اعتبر البعض أنها كانت دفاعا عن رؤية الحكومة.
وقال العياصرة إن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي يجسد الموالاة العضوية فهو يشتبك ويقاتل ويدافع عن الوطن.
وانتقد العياصرة في كلمته ممن وصفهم الموالاة الكسولة النائمة في حضن الدولة ينتظر المغنم ولا يريد أن يتعرض للمغرم ولا يدافع عن الدولة.
وأعلن العياصرة خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، اليوم الثلاثاء، عدم عودته للمجلس خلال الانتخابات المقبلة وسيكون هذا الخطاب الأخير له للحديث عن ضرورة تمكين الدولة ومواردها، ليرد عليه رئيس المجلس “ما تغيب عن المشهد بتيجي هون” في إشارة قد تكون إلى مقاعد الوزراء
وقال: ” تكاتف الجميع سابقًا جعل الدولة جمعية خيرية هذه موازنتها، داعيًا الله ان يديم الخير على الأردن الذي سيكون بالتأكيد خيرًا على فلسطين ورادعًا لجميع خطط تصفية القضية”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:03

الملك يفتتح المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

15:59

المعايطة : 6 ملايين مكالمة على الرقم الموحد (911) في 2023

15:56

الجغبير: دعم الملك المستمر للصناعة الوطنية يساهم في تطورها

15:51

مهم من التطوير الحضري لموظفي القطاع العام

15:45

غالانت: إسرائيل ستحكم غزة عسكريا بعد الحرب

15:35

قلم عشق الوطن والملك للعين الهندي

15:27

ولي العهد يهنئ سمو الأمير هاشم بعيد ميلاده

15:24

مساع مصرية قطرية لـ هدنة شهر رمضان في غزة.. هذه ملامحها

15:16

النبر يتهم الحكومة بالتضليل في أرقام الدين العام

15:12

253 ألف طفل مستفيد من خدمات عيادة زين المجانية

14:43

شكر على تعازِ .. من قبيلة بني صخر عامة وعشيرة الفايز خاصة

14:40

إطلاق دليل صحة العاملين المتداولين في المنشآت الغذائية لتعزيز الوعي بأسس السيطرة على الأمراض المنقولة بالغذاء

وفيات
شكر على تعازِ .. من قبيلة بني صخر عامة وعشيرة الفايز خاصةوفيات الثلاثاء 30-1-2024وفيات الإثنين 29-1-2024وفيات الأحد 28-1-2024وفيات الجمعة 26-1-2024