العياصرة: لن أعود للمجلس خلال الانتخابات المقبلة والصفدي يجسد موالاة عضوية

وطنا اليوم:صفق نواب ووزراء من الحكومة للنائب عمر العياصرة، عقب تقديمه قراءة للموازنة العامة بكلمات سياسية تطرق من خلالها إلى الأزمات الداخلية المرتبطة بالاقتصاد الأردني والمحيط ما حوّل الأردن وما يشكل خطورة عليه، فيما اعتبر البعض أنها كانت دفاعا عن رؤية الحكومة.

وقال العياصرة إن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي يجسد الموالاة العضوية فهو يشتبك ويقاتل ويدافع عن الوطن.

وانتقد العياصرة في كلمته ممن وصفهم الموالاة الكسولة النائمة في حضن الدولة ينتظر المغنم ولا يريد أن يتعرض للمغرم ولا يدافع عن الدولة.

وأعلن العياصرة خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، اليوم الثلاثاء، عدم عودته للمجلس خلال الانتخابات المقبلة وسيكون هذا الخطاب الأخير له للحديث عن ضرورة تمكين الدولة ومواردها، ليرد عليه رئيس المجلس “ما تغيب عن المشهد بتيجي هون” في إشارة قد تكون إلى مقاعد الوزراء

وقال: ” تكاتف الجميع سابقًا جعل الدولة جمعية خيرية هذه موازنتها، داعيًا الله ان يديم الخير على الأردن الذي سيكون بالتأكيد خيرًا على فلسطين ورادعًا لجميع خطط تصفية القضية”.