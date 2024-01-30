الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن 10 سنوات

وطنا اليوم:أصدرت المحكمة العليا في إسلام آباد قرارًا حكم على رئيس الوزراء الباكستان السابق وزعيم حركة “إنصاف” عمران خان بالسجن 10 سنوات بشبهة “تسريب أسرار الدولة”.

وكانت شرطة مدینة کراتشي، قد اعتقلت أمس الإثنين، “20 شخصا من أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان خلال محاولتهم التجمع خلال الحملة الأنتخابیة”، حيث تجمع نحو ألفي شخص في كراتشي للحملة الانتخابیة وذلك بعد أن حض مسؤولو حزب “حركة إنصاف” -الذي يتزعمه خان- أنصارهم على التجمع في جميع أنحاء البلاد رغم عدم إعطاء الشرطة إذنا بذلك ۔

وقال المستشار الإعلامي للحركة ذو الفقار بخاري، إن المظاهرات خرجت أيضا في روالبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد، وكذلك في أجزاء أخرى من البنجاب، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، حيث اعتقلت الشرطة متظاهرون ۔