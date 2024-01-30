يزن النعيمات: مسامحكم لوجه الله

وطنا اليوم:قال لاعب المنتخب الأردني يزن النعيمات، اليوم الثلاثاء، عبر خاصية الستوري على مواقع التواصل الاجتماعي ( انستجرام ):” أنا مسامحكم لوجه الله تعالى”.

وكتب النعيمات: ” بدي احكي لكل حدا سبني أنا مسامحك لوجه الله تعالى، لكن من حقي أفرح وأنبسط بدون ما أذيك ولا أسبك وأنت كذالك”.

وتابع النعيمات قائلا : “فرحتي مشروعة وما فيها ولا أي خطأ لكن يمكن وقت فرحي بالنسبة الك مش مناسب”. وختم يقول: “بعتذر لأي حدا ضايقته وبنضل اخوان وحبايب وبالنهاية كلها مباراة كرة قدم .. هاردلك للعراق

الشقيق وللشعب العراقي وبنضلنا نحبكم”.