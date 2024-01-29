افتتاح حاضنة القنطرة ومختبر التصنيع الرقمي برعاية السفير الإسباني لتمكين الشباب والنساء في محافظة معان.

وطنا اليوم:برعاية سعادة السفير الاسباني ميغيل دي لوكاس غونثالث افتتح اليوم مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية حاضنة القنطرة للاعمال ومختبر التصنيع الرقمي بحضور

مديرة الوكالة الاسبانية كريستينا غوتييريث ،وتهدف الحاضنة إلى توفير مساحات العمل للشباب اصحاب المشاريع الناشئة وتوفير التدريب والارشاد والتشبيك لغايات الحصول على التمويل للشباب والنساء لبدء مشاريعهم الصغيرة اضافة إلى دعم السيدات المنتجات على تطوير منتجاتهم والتوسع في الاسواق .

ويأتي افتتاح الحاضنة بدعم مشترك من مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة في محافظة معان والممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ومن مشروع طريقي الممول من مؤسسة دروسوس.

ويأتي افتتاح مختبر التصنيع الرقمي ضمن مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة في محافظة معان والممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية .