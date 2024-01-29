الخصاونة: النشامى عبر اليوم بأدائه المميَز عن الشخصية الأردنية

وطنا اليوم:هنأ رئيس الوزراء بشر الخصاونة المنتخب الوطني بالفوز الكبير على العراق والتأهل للدور ربع النهائي من كأس آسيا قطر 2023.

وكتب الخصاونة على تويتر “إكس”: “منتخب النَّشامى عبَّر اليوم بأدائه المميَّز والاستثنائي عن الشخصيَّة الأردنيَّة التي لا تعرف اليأس ولا الاستسلام، وأسعد الأردنيين جميعاً بهذا الفوز وهذا الأداء الرَّفيع وهذه الروح الوثَّابة. مبروك للنَّشامى الفوز، ومبروك هذه الصَّلابة”.

وتأهل المنتخب الوطني إلى ربع نهائي كأس أمم آسيا بعد فوزه على شقيقه العراقي في المباراة التي جمعتهما على ستاد ال خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة بنتيجة 3-2.

وسجل الهدف الأول لمنتخب النشامى يزن النعيمات بالوقت بدل الضائغ من عمر الشوط الأول، فيما سجل الهدف الثاني يزن العرب في الوقت بدل الضائع، قبل أن يحرز نزار الرشدان الهدف الثالث.

فيما سجل هدفي العراق سعد ناطق في الدقيقة 68، وأيمن حسين في الدقيقة 76.

وجاءت هذه المباراة في إطار منافسات دور الستة عشر من البطولة.

وبهذه النتيجة ضرب المنتخب الوطني موعداً مع طاجيكستان في الدور ربع النهائي.

المشوار في دور المجموعات

وكان المنتخب الوطني قد أنهى مباريات المجموعة الخامسة بالمركز الثالث بأربع نقاط، من فوز على ماليزيا برباعية نظيفة وتعادل مع كوريا الجنوبية 2-2 وخسارة من البحرين بهدف دون رد .

فيما انتزع المنتخب العراقي صدارة المجموعة الرابعة من ثلاث انتصارات، على اليابان وفيتنام وأندونيسيا