تأخير رحلة الملكية الأردنية الى لندن بسبب “مزحة” من أحد المسافرين

وطنا اليوم-عمان، 29/1/2024، اعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن اضطرارها اليوم الاثنين (29/1/2024) الى تأخير الرحلة الاعتيادية رقم RJ111 المتجهة من عمّان (مطار الملكة علياء الدولي) إلى لندن (مطار هيثرو الدولي) قٌبيل اقلاعها، بسبب “مزحة” من أحد المسافرين، حيثُ ادعت المسافرة بوجود قنبلة داخل امتعتها.

وكان قائد الطائرة قد قام بتبليغ المعنيين، حيثُ قامت الأجهزة المعنية والمختصة بفحص الطائرة والأمتعة والتأكد من سلامتها، بحسب تعليمات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻷﻣﻦ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ الصادر عن هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، الى أن سمحت السلطات الأمنية بالمطار للطائرة بالإقلاع واستئناف مسارها الأصلي من عمّان الى لندن بعد تأخير قارب الساعتين عن الموعد الأصلي.

وأكدت الملكية الأردنية حرصها على تقديم أفضل الخدمات لمسافريها واهتمامها البالغ بسلامتهم وأنه لا مجال للمزح في مثل هذه الأمور، مبينة أن أي تأخير قد يحدث لبعض رحلاتها يكون في جميع الحالات خارجا عن إرادة الشركة وكوادرها