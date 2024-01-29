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الحكومة تحدد الحد الأدنى لـ العمالة الأردنية الواجب تعيينها في مشاريع الإعمار

منذ 4 ساعات
الحكومة تحدد الحد الأدنى لـ العمالة الأردنية الواجب تعيينها في مشاريع الإعمار

وطنا اليوم:نشر ديوان التشريع والرأي، نص مسودة النظام المعدل لنظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها لسنة 2024.
وتقر المسودة، الحد الأدنى من المهندسين حديثي التخرج والفنيين والعمال الأردنيين الواجب على المقاول المنفذ والاستشاري المنفذ لمشاريع الإعمار في المحافظة، تعيينهم من أبناء المحافظة ذاتها التي تنفذ فيها المشروع.
ويهدف النظام المعدل إلى توسيع رقعة المستفيدين من المهندسين والعمالة والأردنية من فنيين وعمال في المشاريع، وتوحيد رواتب العمالة في المشاريع، بالإضافة إلى وضع شروط العمالة لتحقيق الفائدة المرجوة من النظام.


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