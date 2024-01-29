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مصر تودع أمم أفريقيا بعد مباراة ماراثونية

منذ 4 ساعات
مصر تودع أمم أفريقيا بعد مباراة ماراثونية

وطنا اليوم:أهدر الحارس المصري محمد أبو جبل ركلة ترجيح ليودع منتخب بلاده كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بالخسارة 8-7 أمام الكونغو الديمقراطية في ركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في الثمن نهائي البطولة القارية.
وافتتحت الكونغو الديمقراطية التسجيل في المباراة بعد مرور 37 دقيقة عبر ميشاك إيليا إثر خطأ جماعي فادح للاعبي مصر أثناء تنفيذ رمية تماس.
لكن مصطفى محمد تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق ركلة جزاء حصل عليها أحمد حجازي.
وضرب منتخب الكونغو الديمقراطية موعدا مع منتخب غينيا في ربع نهائي البطولة القارية، والذي تغلب على غينيا الاستوائية بهدف نظيف.


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