إنقلاب مركبة شحن محملة بأسطوانات الغاز على شارع الحزام

وطنا اليوم:تتعامل كوادر ادارة السير مع حادث سير بين مركبتين، أحدهما مركبة شحن محملة بأسطوانات الغاز، في شارع الحزام الدائري ما بعد إشارات الغاز للسير المتجه نحو الزرقاء.

وقالت الإدارة في بيان عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي إن الحادث نتج عنه تباطؤ في الحركة المرورية، علماً ان الكوادر المتخصصة متواجدة في الميدان وتعمل على تسيير حركة المركبات.

ولم تكشف الإدارة في بيانها عن وقوع اصابات أم لا جراء الحادث، داعية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التجمهر قرب منطقة الحادث.