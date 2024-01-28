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الحكومة: القاعدة الأميركية التي تم استهدافها تقع خارج الحدود الأردنية

منذ ساعة واحدة
الحكومة: القاعدة الأميركية التي تم استهدافها تقع خارج الحدود الأردنية

وطنا اليوم:قال الناطق باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين ان قاعدة التنف التي تعرضت للهجوم ليست في الأردن
وقتل 3 جنود أمريكيون، وأصيب 24 آخرون، في هجوم بطائرة مسيرة بدون طيار، على موقع عسكري أمريكي شمال شرق الأردن.
ونقلت “سي أن أن”، إن الجنود كانوا في البرج رقم 22، بالقرب من الحدود مع سوريا، وهو تصعيد كبير محفوف بالمخاطر في الشرق الأوسط.


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