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الأمير علي يلتقي النشامى ويحفزهم قبيل مباراة العراق

منذ ساعة واحدة
الأمير علي يلتقي النشامى ويحفزهم قبيل مباراة العراق

وطنا اليوم:التقى الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، الأحد، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم أثناء تدريباتهم في الدوحة قبل المواجهة المرتقبة أمام العراق في ثمن نهائي كأس آسيا.
وحفز سموه اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية وتقديم أداء متميز في المباراة أمام المنتخب العراقي، وإسعاد الجماهير الأردنية التي تنتظر الفوز والتأهل للدور المقبل.
وتابع سموه تدريبات المنتخب وسط معنويات عالية للاعبين وإصرار على تحقيق إنجاز للكرة الأردنية.
وأنهى منتخب “النشامى”، تدريباته البدنية والفنية، تأهباً لمواجهة العراق.
ويلتقي “النشامى” مع نظيره العراقي ظهر الاثنين عند الثانية والنصف مساء على ملعب خليفة الدولي.
إلى ذلك، شهد الاجتماع الفني الذي عقد ظهر اليوم، استعراض التعليمات الإدارية والتنظيمية للمباراة، إلى جانب تثبيت ألوان الفريقين، حيث سيظهر “النشامى” باللون الأحمر، والعراق باللون الأبيض.


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