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تشافي يصدم جماهير برشلونة بقرار غير متوقع

منذ ساعة واحدة
تشافي يصدم جماهير برشلونة بقرار غير متوقع

وطنا اليوم:قرر تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني لكرة القدم، الرحيل عن تدريب الفريق “الكتالوني”، عقب نهاية الموسم الجاري.
وكان برشلونة قد تعرض لهزيمة قاسية على ملعبه أمام فياريال، بنتيجة 5-3، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ22 لليغا.
وجاءت تلك الهزيمة عقب أيام قليلة، من خسارة بطولة كأس السوبر الإسباني وتوديع كأس إسبانيا.
وقال تشافي، في تصريحات أبزرتها صحيفة “سبورت” الكتالونية: “في 30 يونيو، لن أستمر كمدرب لبرشلونة.. أعتقد أن هذا هو الوضع الصحيح”.
وأضاف: “النادي بحاجة إلى تغيير في الديناميكية.. نحن نلعب مع الكثير من التوتر، أفضل شيء هو الرحيل”.
وتابع: “في الأشهر المتبقية، يمكننا تقديم موسم جيد، هذه هي الرسالة التي أود أن أقدمها، مع راحة البال عند اتخاذ هذا القرار ومع التفكير السليم في النادي أكثر من نفسي”.
وأكمل: “أعتقد أن هذا القرار يخفف الوضع، لقد تم القيام بعمل جيد للغاية، ولكن أعتقد أن مشروعي يجب أن يستمر حتى 30 يونيو فقط”.
وواصل: “لقد فكرت في النادي، وأشعر أنني بحالة جيدة، لقد قررت قبل بضعة أيام، لكنني حررت نفسي بطريقة ما”.
وختم: “سيظل النادي موجودًا دائمًا، أريد أن أكون حلًا، وأعتقد أن أفضل شيء يجب فعله الآن هو المغادرة في 30 يونيو المقبل، هكذا اتفقنا مع الرئيس، وهو رائع، إنه يمضي قدمًا، والجميع كذلك”.


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